Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла золото на Олимпиаде, Сергеева — 10-я

Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Элана Мейерс Тейлор. Бронза досталась канадке Кристин де Брюйн. Россиянка Надежда Сергеева продемонстрировала 10-й результат.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Итоговое положение

1. Кейлли Хамфрис (США) — 4.19,27.

2. Элана Мейерс Тейлор (США) +1,54.

3. Кристин де Брюйн (Канада) +1,76...

10. Надежда Сергеева (Россия) +4,32.



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.