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Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла золото на Олимпиаде, Сергеева — 10-я

Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла золото на Олимпиаде, Сергеева — 10-я
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Американская бобслеистка Кейлли Хамфрис выиграла золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стала её соотечественница Элана Мейерс Тейлор. Бронза досталась канадке Кристин де Брюйн. Россиянка Надежда Сергеева продемонстрировала 10-й результат.

Бобслей. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины. Итоговое положение
1. Кейлли Хамфрис (США) — 4.19,27.
2. Элана Мейерс Тейлор (США) +1,54.
3. Кристин де Брюйн (Канада) +1,76...
10. Надежда Сергеева (Россия) +4,32.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
14 февраля 2022, понедельник. 06:00 МСК
Окончено
1
Кейлли Хамфрис
США
4:19.27
2
Элана Мейерс Тейлор
США
+1.54
3
Кристин де Брюйн
Канада
+1.76
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