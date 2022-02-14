Глеб Смолкин поделился эмоциями после произвольной программы на ОИ-2022

Российский фигурист Глеб Смолкин прокомментировал своё выступление вместе с Дианой Дэвис в произвольной программе в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Наверное, показали то, на что были готовы. Знаем, что можно улучшить, что сделать чуть сильнее, мощнее и увереннее. На данный момент можем быть довольны обеими программами. Удовлетворены тем, как прошли соревнования. Сложно что-то сказать по олимпийским эмоциям. Игры получились закрытыми не только от внешнего мира, но и от других видов спорта. Мы больше поддерживали свой вид. Особые ощущения придает то, что в ближайшие 4 года такого не повторится.



У нас есть понимание, что готовить на чемпионат мира через месяц, на Кубок Первого канала, если он состоится. Планов и амбиций много, но так далеко (на Олимпиаду-2026 в Милане) мы не загадываем. Бесполезно думать о том, что может произойти через 4 года», – передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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