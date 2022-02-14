В МОК считают, что ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о гендерном равенстве на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру. В Пекине участвует 45,4% женщин. Мы будем работать и дальше. Биатлон, кёрлинг добились гендерного равенства, лыжные, саночные, хоккейные федерации тоже будут над этим работать, сноуборд, фристайл, горные лыжи тоже к этому стремятся. Есть четыре соревнования смешанных команд, это очень важно, потому что посылает сигнал от МОК в НОК, чтобы наращивать потенциал команд женщин.
Например – прыжки на лыжах у нас начались с женских соревнований. В Париже поставили цель 50% участников женщин — 5250 женщин, 5250 мужчин. В Милане-2026 мы тоже будем добиваться гендерного равенства. Ключевая задача – отражение гендерного равенства в вещании», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
06:37
-
06:36
-
06:36
-
06:24
-
06:09
-
06:09
-
06:00
-
05:54
-
05:41
-
05:35
-
05:26
-
04:48
-
04:23
-
03:41
-
03:23
-
03:01
-
02:40
-
02:00
-
01:53
-
01:28
-
01:00
-
00:54
-
00:40
-
00:33
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:51
-
23:51
-
23:42
-
23:29
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27