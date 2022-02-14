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В МОК считают, что ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру

В МОК считают, что ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру
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Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о гендерном равенстве на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру. В Пекине участвует 45,4% женщин. Мы будем работать и дальше. Биатлон, кёрлинг добились гендерного равенства, лыжные, саночные, хоккейные федерации тоже будут над этим работать, сноуборд, фристайл, горные лыжи тоже к этому стремятся. Есть четыре соревнования смешанных команд, это очень важно, потому что посылает сигнал от МОК в НОК, чтобы наращивать потенциал команд женщин.

Например – прыжки на лыжах у нас начались с женских соревнований. В Париже поставили цель 50% участников женщин — 5250 женщин, 5250 мужчин. В Милане-2026 мы тоже будем добиваться гендерного равенства. Ключевая задача – отражение гендерного равенства в вещании», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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