Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

В МОК рассказали, считают ли ОКР виновным в деле Камилы Валиевой

В МОК рассказали, считают ли ОКР виновным в деле Камилы Валиевой
Комментарии

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, считают ли ОКР виновным в деле о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что сейчас на ОКР никто не указывал как на виновника ситуации, никто не говорил, что это процесс, который спонсируется государством. Кто-то обсуждает эти вопросы, но мы будем всё расследовать. Не надо бежать впереди паровоза, мы сейчас говорим только об одном случае. Это важный случай, не буду спорить, надо разрешить это дело. Но будет немудро сосредотачивать все свои силы на одном деле», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
В МОК считают, что ОИ дают возможность продвигать гендерное равенство по всему миру
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022