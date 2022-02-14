В МОК рассказали, считают ли ОКР виновным в деле Камилы Валиевой

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, считают ли ОКР виновным в деле о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.



«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Может быть, я ошибаюсь, но считаю, что сейчас на ОКР никто не указывал как на виновника ситуации, никто не говорил, что это процесс, который спонсируется государством. Кто-то обсуждает эти вопросы, но мы будем всё расследовать. Не надо бежать впереди паровоза, мы сейчас говорим только об одном случае. Это важный случай, не буду спорить, надо разрешить это дело. Но будет немудро сосредотачивать все свои силы на одном деле», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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