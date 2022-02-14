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Екатерина Косова не прошла в финал в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022

Екатерина Косова не прошла в финал в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022
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В Пекине (Китай) на стадионе «Биг-эйр Шоуган» завершился квалификационный раунд в дисциплине сноуборд биг-эйр среди женщин. Россию в данном соревновании представляла только одна спортсменка – Екатерина Косова.

Россиянка завершила своё выступление на Олимпийских играх. Спортсменка заняла 26 место в квалификации в финал турнира. Выходят же в решающий раунд первые 10 мест. Косова набрала 63.00 балла. Первой же стала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, она набрала 176.50 балла. Второе место за представительницей Японии – Кокомо Мурасе (171.00 балла). Третье место тоже за Японией – Рейра Ивабути набрала 158.50 балла.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
14 февраля 2022, понедельник. 04:30 МСК
Окончено
1
Зои Садовски-Синнотт
Новая Зеландия
176.50
2
Кокомо Мурасе
Япония
171.00
3
Рейра Ивабути
Япония
158.50
Комментарии
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