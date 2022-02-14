Екатерина Косова не прошла в финал в дисциплине сноуборд биг-эйр на ОИ-2022

В Пекине (Китай) на стадионе «Биг-эйр Шоуган» завершился квалификационный раунд в дисциплине сноуборд биг-эйр среди женщин. Россию в данном соревновании представляла только одна спортсменка – Екатерина Косова.
Россиянка завершила своё выступление на Олимпийских играх. Спортсменка заняла 26 место в квалификации в финал турнира. Выходят же в решающий раунд первые 10 мест. Косова набрала 63.00 балла. Первой же стала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, она набрала 176.50 балла. Второе место за представительницей Японии – Кокомо Мурасе (171.00 балла). Третье место тоже за Японией – Рейра Ивабути набрала 158.50 балла.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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