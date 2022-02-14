Россия поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым серебра в танцах на льду.
В активе сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.
В медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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