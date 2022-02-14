Александра Степанова: чувствую опустошение и радость

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, в сумме набрав 205,07 балла.
Александра Степанова прокомментировала выступление в произвольном танце.
«Сейчас преобладает опустошение, потому что сегодня был сконцентрированный день. Произвольная программа даёт больше ответственности, у нас она нежная, лёгкая, не на разрыв. Поэтому чувствую опустошение и радость от приобретённого опыта.
В целом довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Будем смотреть, что именно там произошло. Это не супер-грубая ошибка, но хотелось бы, чтобы её не было.
От начала до этого хореографического элемента у нас получилось всё, мы даже ехали в программе с понимаем, что у нас что-то получается лучше, чем на предыдущем старте, лучше, чем то, что мы наработали за это время», – передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
08:02
-
08:00
-
07:55
-
07:50
-
07:44
-
07:38
-
07:37
-
07:31
-
07:20
-
07:19
-
07:06
-
06:55
-
06:50
-
06:37
-
06:36
-
06:36
-
06:24
-
06:09
-
06:09
-
06:00
-
05:54
-
05:41
-
05:35
-
05:26
-
04:48
-
04:23
-
03:41
-
03:23
-
03:01
-
02:40
-
02:00
-
01:53