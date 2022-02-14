Александра Степанова: чувствую опустошение и радость

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, в сумме набрав 205,07 балла.

Александра Степанова прокомментировала выступление в произвольном танце.

«Сейчас преобладает опустошение, потому что сегодня был сконцентрированный день. Произвольная программа даёт больше ответственности, у нас она нежная, лёгкая, не на разрыв. Поэтому чувствую опустошение и радость от приобретённого опыта.

В целом довольны выступлением. Конечно, расстроились из-за небольшой помарки. Будем смотреть, что именно там произошло. Это не супер-грубая ошибка, но хотелось бы, чтобы её не было.

От начала до этого хореографического элемента у нас получилось всё, мы даже ехали в программе с понимаем, что у нас что-то получается лучше, чем на предыдущем старте, лучше, чем то, что мы наработали за это время», – передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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