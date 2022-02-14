Бестемьянова: для меня не шёл разговор, что Синицина и Кацалапов борются за золото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась впечатлениями от соревнований танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото. Серебро завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.
«Сизерон и Пападакис сегодня катались гениально. Они не просто сделали то, что показывали нам ещё осенью. Они так доработали свою программу, что она стала на каком-то невероятном уровне. Я забывала дышать, когда на них смотрела. Это было фантастическое выступление.
Вика с Никитой тоже выдали сегодня свой лучший прокат. Я никогда не видела их такими. И по чистоте, и по одухотворённости. Они тоже доработали свою программу. Но сегодня они вторые. Для меня не шёл разговор о том, что они боролись с французами за золото. Для меня они боролись с Хаббелл и Донохью и выиграли.
Хаббелл и Донохью тоже сделали свой лучший прокат в сезоне. И на удивление как-то они сумели работать с полутонами, чего раньше у них не было, были очень нахрапистые и наглые. А сегодня это было музыкально и очень красиво, технически всегда этот дуэт был очень сильным. Вот то, чего им не хватало, они исправили. Неплохо очень катались Чок и Бэйтс, но оказались слабее», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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