Серебро Синициной и Кацалапова, детали слушания дела Валиевой. Главное к утру

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, CAS рассказал о деталях дела российской фигуристки Камилы Валиевой, Россия – шестая в медальном зачёте Олимпиады. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022.
2. CAS рассказал о деталях слушания по делу Камилы Валиевой.
3. Россия поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.
4. В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой.
5. Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Оттавой».
6. Тренер сборной Норвегии прокомментировал поведение лыжников после эстафеты.
7. Россия вышла на второе место по количеству медалей после 10-го дня ОИ-2022 в Пекине.
8. В МОК ответили на вопрос о предстоящем решении CAS по делу Камилы Валиевой.
9. Кершоу: поведение Клебо неприемлемо, никаких оправданий быть не может.
10. Голикова улыбалась и ярко отмечала бронзу Олимпиады. Фото с конькобежного финала.
- 14 февраля 2022
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