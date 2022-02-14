Серебро Синициной и Кацалапова, детали слушания дела Валиевой. Главное к утру

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, CAS рассказал о деталях дела российской фигуристки Камилы Валиевой, Россия – шестая в медальном зачёте Олимпиады. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022.

2. CAS рассказал о деталях слушания по делу Камилы Валиевой.

3. Россия поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

4. В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой.

5. Голевой пас Овечкина не спас «Вашингтон» от домашнего поражения в матче с «Оттавой».

6. Тренер сборной Норвегии прокомментировал поведение лыжников после эстафеты.

7. Россия вышла на второе место по количеству медалей после 10-го дня ОИ-2022 в Пекине.

8. В МОК ответили на вопрос о предстоящем решении CAS по делу Камилы Валиевой.

9. Кершоу: поведение Клебо неприемлемо, никаких оправданий быть не может.

10. Голикова улыбалась и ярко отмечала бронзу Олимпиады. Фото с конькобежного финала.