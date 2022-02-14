«Позор!» Александр Жулин опубликовал гневный пост о ситуации с Камилой Валиевой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин высказался о ситуации с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат.

«Хотелось бы высказать свои мысли о ситуации с Камилой Валиевой. За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел! И вот теперь, когда можно было бы восхищаться её феноменальным катанием, мы и всё мировое сообщество можем этого лишиться!

Это чудовищная несправедливость. Ведь никакие микро-следы какого бы то ни было препарата никогда не помогут выполнять четыре оборота в воздухе, да ещё и с грацией Майи Плисецкой. Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации.

Для меня будет большим горем наблюдать в следующем четырёхлетии, да и на этой Олимпиаде сытые и довольные лица так называемых экспертов ВАДА, которые уличили бедную девчонку в «страшном» препарате. Позор!

Я думаю, следующим шагом гениального агентства ВАДА будет аспирин, потом последуют Coca-Cola и, конечно же, кофе. И там, и там присутствует кофеин. Следующий шаг — это горный воздух, который способствует повышению результатов.

Совершено потрясающий институт борьбы за честный спорт, который очень скоро благодаря ВАДА будет просто никому не интересен. Добро пожаловать в театр абсурда! Очень больно и противно.

Не так давно в Бродвейском шоу «Красавица и чудовище» главную роль красавицы сыграла темнокожая 100-килограммовая миловидная девушка, которая сказала: «Раньше я бы и не мечтала о том, чтобы сыграть главную героиню, но теперь, в правильном толерантном мире я могу это сделать. Не всё же должно доставаться стройным и красивым…» Они следуют этой логике.

Камила, прости своих родителей за свою природную красоту и талант. Они не ожидали, что ты будешь участвовать в торжестве маразма!

Спасибо всем, кто прочитал…

С неуважением, Жулин», — написал Жулин в своём «инстаграме».

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