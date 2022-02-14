Этери Тутберидзе тремя словами отреагировала на выступление Дэвис и Смолкина на ОИ-2022

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Дэвис и Смолкин заняли 14-е место по сумме двух прокатов. Диана — дочь Тутберидзе.

«С отличным дебютом», — написала Тутберидзе в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» этери тутберидзе

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) – 218,02…

6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07…

14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

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