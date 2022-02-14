Илья Авербух предположил, почему Степанова и Букин заняли лишь 6-е место на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух предположил, почему российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли лишь шестое место в соревнованиях танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине.



«Степанова и Букин допустили обиднейшую ошибку. Нельзя исключать тот факт, что Саша и Ваня прилетели позже всех. Сегодня мог сказаться этот пресловутый третий-четвёртый день акклиматизации. Соревнования проходили рано утром…



Никто не ищет оправданий, но не исключаю, что ребята приехали в Пекин в самый последний момент, совсем-совсем недавно, могло сказаться на произвольной программе. Ритм-танец они откатали блестяще, обыграли многие дуэты, которые не обыгрывали до этого», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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