Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Илья Авербух предположил, почему Степанова и Букин заняли лишь 6-е место на Олимпиаде

Илья Авербух предположил, почему Степанова и Букин заняли лишь 6-е место на Олимпиаде
Комментарии

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух предположил, почему российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли лишь шестое место в соревнованиях танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Степанова и Букин допустили обиднейшую ошибку. Нельзя исключать тот факт, что Саша и Ваня прилетели позже всех. Сегодня мог сказаться этот пресловутый третий-четвёртый день акклиматизации. Соревнования проходили рано утром…

Никто не ищет оправданий, но не исключаю, что ребята приехали в Пекин в самый последний момент, совсем-совсем недавно, могло сказаться на произвольной программе. Ритм-танец они откатали блестяще, обыграли многие дуэты, которые не обыгрывали до этого», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Илья Авербух: в кулуарах знаю, что Дэвис и Смолкин нравятся судьям
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022