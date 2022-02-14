«Слава богу!» Александр Жулин обрадовался решению CAS по делу Камилы Валиевой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляцию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустить её к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Слава тебе господи! Ура! Слава богу! Хорошо, что есть такое решение. То, что Камилу Валиеву допустят до индивидуальных соревнований — это уже хотя бы что-то. Я очень рад», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.

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