CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о приостановке временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.
15-летняя спортсменка допущена к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ранее Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Играх-2022, однако церемония награждения до сих пор не состоялась из-за рассмотрения её допингового дела.
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- 14 февраля 2022
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