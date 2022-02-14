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CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Камилы Валиевой

CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу Камилы Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о приостановке временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

15-летняя спортсменка допущена к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ранее Камила в составе сборной России выиграла командный турнир на Играх-2022, однако церемония награждения до сих пор не состоялась из-за рассмотрения её допингового дела.

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Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
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