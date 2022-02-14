Илья Авербух опубликовал пост о решении CAS по Камиле Валиевой

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Ура! Камила Валиева будет выступать! Вот что значит аккумулировать позитивную энергию! Более 2000 писем было под моим постом о Камиле, и я благодарю каждого из вас за поддержку!

Удачи Камиле и, конечно, двум нашим очаровательным девочкам — Анне Щербаковой и Саше Трусовой. Здорово, что самая сильная команда в мире, команда наших девочек, снова в сборе! Желаю всем удачи и показать свой максимум!» — написал Авербух в своём «инстаграме».

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