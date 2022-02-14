«Лучшая новость в День Святого Валентина!» Ягудин — о решении CAS по делу Камилы Валиевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, бывший российский фигурист Алексей Ягудин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Фигуристку допустили, несмотря на положительную допинг-пробу.



«Безумно рад, что Камилу Валиеву допустили до личного турнира Олимпийских игр! Лучшая новость в День Святого Валентина», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.