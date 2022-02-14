Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед короткой программой на ОИ-2022

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на тренировку в преддверии короткой программы на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю Валиеву к Олимпиаде-2022 в Пекине. Апелляции МОК, ISU и ВАДА на временное отстранение Валиевой, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, отклонены.

Ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели.

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