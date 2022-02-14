Авербух — о Валиевой: мы привыкли говорить, что за россиян не борются, но здесь отстояли

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух рассказал о своих эмоциях после новости о том, что 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, допустили до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Абсолютно положительные эмоции. Очень здорово сработала команда. Здорово, что отстояли спортсмена. Представляю, какая работа велась все эти дни. Мы привыкли говорить, что за российских спортсменов не борются, но здесь все явно поборолись и отстояли. Поздравляю всех. Это большая и общая победа. Спасибо CAS за мудрое решение — во главе поставлен приоритет спортсмена», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.