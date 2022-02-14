В ISU отреагировали на решение CAS допустить Камилу Валиеву до личного турнира ОИ-2022

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.
«После слушаний Специальной панели Спортивного арбитражного суда в арбитражных процедурах, касающихся фигуристки Камилы Валиевой, ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, а именно то, что временное отстранение госпожи Валиевой остаётся отменённым», — отмечается в заявлении на сайте организации.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 14 февраля 2022
-
09:48
-
09:44
-
09:39
-
09:38
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:23
-
09:23
-
09:22
-
09:21
-
09:19
-
09:14
-
09:14
-
09:12
-
09:07
-
09:02
-
09:00
-
08:53
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:35
-
08:33
-
08:30
-
08:28
-
08:25
-
08:19
-
08:16
-
08:11
-
08:09
-
08:04
-
08:02
-
08:00
-
07:55