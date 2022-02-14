В ISU отреагировали на решение CAS допустить Камилу Валиеву до личного турнира ОИ-2022

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«После слушаний Специальной панели Спортивного арбитражного суда в арбитражных процедурах, касающихся фигуристки Камилы Валиевой, ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение, а именно то, что временное отстранение госпожи Валиевой остаётся отменённым», — отмечается в заявлении на сайте организации.

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