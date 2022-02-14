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Авербух ответил на вопрос, готова ли Валиева психологически к личному турниру на Олимпиаде

Авербух ответил на вопрос, готова ли Валиева психологически к личному турниру на Олимпиаде
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Бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о готовности фигуристки Камилы Валиевой выступить в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что было принято решение о допуске спортсменки к соревнованиям, несмотря на положительный допинг-тест.

«Думаю, позитивная энергия сметёт весь негатив. Камила очень хорошо готова к турниру. Конечно, психологически сложно выступать — всё это изматывает. Но я думаю, что Валиева справится», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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