Лис — о Валиевой: допинг — это нормально, если ты несовершеннолетняя и из страны без этики

Американский журналист Дэвид Лис эмоционально отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил спортсменку, сдавшую положительный допинг-тест, к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.
«Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально — использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой. Представьте себе зелёный свет для доктора Шветского и Этери на юниорском чемпионате мира. Это по-настоящему тревожит», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
11:18
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:39
-
10:38
-
10:31
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:53
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:39
-
09:38
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:23
-
09:23
-
09:22
-
09:21
-
09:19
-
09:14
-
09:14