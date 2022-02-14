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Лис — о Валиевой: допинг — это нормально, если ты несовершеннолетняя и из страны без этики

Лис — о Валиевой: допинг — это нормально, если ты несовершеннолетняя и из страны без этики
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Американский журналист Дэвид Лис эмоционально отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил спортсменку, сдавшую положительный допинг-тест, к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.

«Благодаря сегодняшнему решению фигуристы узнали, что это нормально — использовать допинг, пока ты несовершеннолетняя и представляешь могущественную страну с нулевой этикой. Представьте себе зелёный свет для доктора Шветского и Этери на юниорском чемпионате мира. Это по-настоящему тревожит», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

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Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
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