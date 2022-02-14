Роднина — о Валиевой: сегодня мы рады, но дверь для дальнейших разбирательств открыта

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительный допинг-тест.



«Теперь мы все можем спокойно передохнуть. Говорю так, потому что уже завтра начинаются соревнования, и это будет наиболее тяжёлый момент для самой Камилы.



Думаю, сегодня выслушали все стороны и все позиции и приняли решение, которым считают справедливым.



Сегодня мы рады. К сожалению, дверь для дальнейших разбирательств оставлена открытой. Решение пограничное: с одной стороны, Камилу допустили и разрешили кататься. С другой — я больше чем уверена, что этот вопрос просто так не оставят. Вывод из всего только один: пока мы сами внутри себя не разберёмся, за нас будут решать многие вопросы», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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