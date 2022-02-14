Журова: просто так Валиеву не оставят — ждём выпада от антидопинговых агенств

Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Играх в Пекине (Китай), несмотря на положительный допинг-тест.
«За Камилу можно только порадоваться. Сейчас ей нужно не обращать внимания на весь шум: надеть беруши, проходить мимо прессы в наушниках. Выпады могут быть любые, особенно после тренировки и короткой программы. После произвольной не будет иметь значения, что будут говорить вокруг.
Мы будем плакать у телевизоров, потому что её программы настроены на то, чтобы выжимать из зрителей слезу. А сейчас и вовсе двойное переживание и радость от её выступлений.
Всё не оставят просто так, как есть. Ждём от антидопинговых агенств разных стран какого-то выпада. Это обычная практика», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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- 14 февраля 2022
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