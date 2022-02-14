Спортивный юрист оценил решение CAS допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Решение немного неожиданное, но очень справедливое. Это маленькая победа со стороны российского спорта. CAS доказал, что он достаточно беспристрастный орган, который не принимает во внимание ни политический контекст, ни коммерческие интересы — опираются исключительно на юридические доводы и принцип справедливости, который в данном деле был на стороне спортсменки. CAS указал на несовершенство всемирного антидопингового кодекса, да и разрабатываемых на их основе антидопинговых правил. Сделали акцент на том, что вопрос временного отстранения защищаемых лиц не урегулирован должным образом.

Самое главное — они указали, что будет допущен непоправимый ущерб спортсменке, если её не допустят до личного турнира. В итоге её могут либо признать полностью невиновной, либо дать минимальное наказание, а вот восстановить на Олимпиаде уже будет нельзя. Моё мнение — максимально справедливое решение», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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