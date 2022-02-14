Гербольдт: надеюсь, Камиле Валиевой хватит психологических сил выступить в личном турнире

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о ситуации с Камилой Валиевой. Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить спортсменку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай), несмотря на положительный допинг-тест.



«Камилу допустили до участия в личном первенстве — это здорово. Жаль, что девочке помотали нервы, извели. Конечно, она сильная, тренерский штаб, родители и федерация её очень поддерживают, поэтому надеемся, ей хватит сил откатать ещё две программы.



Психологически, конечно, сложно. Ты вроде выиграл медаль, но ничего непонятно. Сейчас Камила будет нацелена абсолютно на другое, поэтому все мысли уйдут на второй план», —сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаянэ Аракелян.

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