Американский журналист — Камиле Валиевой: к тебе должны относиться как к взрослой

Американский журналист Филип Херш прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест.
«Валиева, если ты соревнуешься со взрослыми, то к тебе должны относиться как к взрослой, в том числе в случае обнаружения допинга. На таком уровне идея «защищённого лица» просто смешна. Она побуждает людей использовать эту защиту, чтобы обходить правила.
Грустная ирония в том, что весь процесс по делу Валиевой с открытием пробы «Б» может привести к подтверждению допингового нарушения. Однако теперь это входит в компетенцию Российского антидопингового агентства. Я освещал немало необычных допинговых историй, но это просто «Алиса в стране чудес», — написал Херш в своём «твиттере».
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- 14 февраля 2022
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