Журналистка США: в сборной хотят получить серебро командника ОИ в ближайшие пару дней

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Я слышала, что США могут настаивать на том, чтобы церемония награждения команд состоялась в Пекине в ближайшие пару дней. Идея заключается в том, чтобы взять серебро сейчас, насладиться моментом — а затем, возможно, получить золото, когда Россия будет наказана, как только CAS вынесет решение по существу дела через несколько месяцев», — написала журналистка в своём «твиттере».

Напомним, ранее Камила Валиева завоевала золотую медаль в командных соревнованиях фигуристов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Церемонию награждения до сих пор не провели. Сборная США завоевала серебряные медали.

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