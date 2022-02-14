Мишин прокомментировал решение допустить Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, было официально объявлено, что она сможет выступить в личном первенстве.



«Справедливость восторжествовала! Какие эмоции будут во время её катания? Наверняка восторженные, потому что она замечательная фигуристка», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее в допинг-пробе Валиевой был обнаружен запрещенный препарат. Положительной была допинг-проба россиянки, которую она сдала на чемпионате страны в конце декабря 2021 года.

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