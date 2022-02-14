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Кто выиграет золото Олимпиады в фигурном катании у женщин?

Кто выиграет золото Олимпиады в фигурном катании у женщин?
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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет золото Олимпиады в фигурном катании у женщин?»

Сегодня стало известно, что участие в соревнованиях сможет принять 15-летняя россиянка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил её к соревнованиям, несмотря на положительную допинг-пробу.

Ранее Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России, выиграв командное первенство в Пекине.

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