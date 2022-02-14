Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Швеции на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в шестом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Швеции со счётом 5:7 (0:1, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Для россиян это третье поражение на олимпийском турнире, шведы выиграли шестой матч кряду.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Россия — Дания — 10:2.
Россия — Италия — 10:7.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:35
-
12:33
-
12:32
-
12:20
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:54
-
11:52
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:43
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:18
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:55
-
10:40