Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Швеции на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу в шестом матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине проиграла команде Швеции со счётом 5:7 (0:1, 1:0, 0:0, 0:2, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Для россиян это третье поражение на олимпийском турнире, шведы выиграли шестой матч кряду.



В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Сборная России сохраняет шансы на выход в полуфинал.



Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Россия — Дания — 10:2.

Россия — Италия — 10:7.



Расписание матчей сборной России на групповом этапе

15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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