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Норвежская биатлонистка Тандреволд больше не выступит на ОИ-2022 в Пекине

Норвежская биатлонистка Тандреволд больше не выступит на ОИ-2022 в Пекине
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Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд сообщила, что ей запретили дальше выступать на Олимпиаде в Пекине (Китай). После спринта спортсменка почувствовала себя плохо. Она говорила, что не помнит, как завершила выступление. Также норвежка потеряла сознание, ей оказывали помощь врачи.

Также Тандреволд стало плохо на финише гонки преследования. Спортсменка уходила третьей после четвёртого огневого рубежа, но на последних метрах дистанции ей стало плохо. Биатлонистка финишировала 14-й, сразу после пересечения финишной черты упав на землю.

«Мне больше не разрешают выступать на Олимпиаде по состоянию здоровья. Мне очень жаль, моё сердце разбито», — приводит слова Тандреволд Reuters.

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