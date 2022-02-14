Российский сноубордист Хадарин не смог выйти в финал соревнований по биг эйр

Российский сноубордист Владислав Хадарин не сумел преодолеть квалификацию соревнований по биг эйр на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В квалификации россиянин показал лишь 19-й результат среди 29 участников. Для выхода в финальную стадию соревнований было необходимо попасть в число 12 лучших.



Напомним, что в сноуборде российские спортсмены завоевали одну медаль. Бронзовым призёром в параллельном слаломе стал Вик Уайлд. Он выигрывал золотые медали ещё на Олимпийских играх в Сочи (Россия) в 2014 году.

После выступления в Пекине спортсмен признался, что теперь, скорее всего, завершит карьеру.

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