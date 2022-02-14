Алексей Ягудин дал совет Камиле Валиевой, которую допустили до личного турнира на ОИ-2022

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин дал совет 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, которую допустили до личного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат. По словам Ягудина, Валиевой необходимо обо всём забыть и просто показать свой уровень.

«Пожалуй, лучшая новость сегодняшнего дня. Я безумно рад, что её допустили. Ей необходимо обо всём забыть и просто показать свой уровень. Что будет после Олимпиады — прямо сейчас не важно.

Чем меньше мы будем обсуждать расследование, которое ещё будет, тем больше мы поможем Камиле. Давайте сосредоточимся на фигурном катании», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

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