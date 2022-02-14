ОКР выступил с заявлением по решению CAS допустить Валиеву до личного турнира на ОИ-2022

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением в отношении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, несмотря на то что ранее её допинг-тест дал положительный результат.
«В соответствии с вынесенным Коллегией решением все апелляции по данному делу были отклонены, а решение ДАК «РУСАДА» оставлено в силе.
Таким образом, спортсменка (Валиева. — Прим. «Чемпионата») может продолжить полноценное участие в Олимпийских играх без ограничений.
В правовой позиции, изложенной в CAS, Олимпийский комитет России, который выступал в данном деле в качестве ответчика вместе со спортсменкой и РАА «РУСАДА», настаивал на том, что с учётом всех имеющихся обстоятельств дела решение об отмене временного отстранения абсолютно обосновано и полностью отвечает общеправовым фундаментальным принципам справедливости, добросовестности и пропорциональности.
Юристы ОКР совместно с адвокатами спортсменки доказали, что решение ДАК РАА «РУСАДА» должно быть оставлено в силе, а за спортсменкой сохранено её законное право участвовать в Олимпийских играх.
Олимпийский комитет России изначально обратил особое внимание на вопрос соблюдения сроков исследования пробы в Стокгольмской антидопинговой лаборатории. Данный факт также был отдельно отмечен Коллегией при вынесении решения.
Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов. Вместе с тем мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой спортсменки.
ОКР заинтересован в том, чтобы по итогам правовой процедуры было вынесено объективное и справедливое решение по данному делу», — отмечается в заявлении, выложенном на сайте ОКР.
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