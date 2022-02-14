Боброва: в произвольном танце у Степановой и Букина были мелочи, за что судьи их покарали

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о результатах соревнований танцевальных пар на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителями соревнований стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место.
«Искренне поздравляю Вику с Никитой, да и всю команду: тренеров Сашу Жулина, Петю Дурнева, Сергея Георгиевича и Диму Ионова. Серебро — отличный результат. Да, возможно, по прошлому сезону мы надеялись на большее. Но, честно говоря, после результатов командного турнира сердце встрепенулось — всё же ритм-танец и произвольный проиграли американским дуэтам. Но вот в личном турнире всё встало на свои места. Вика с Никитой в очень упорной борьбе доказали, что они заслуженно взяли эти серебряные медали.
Хочется выразить слова поддержки Саше с Ваней. Они рассчитывали на более высокое место… Тем более очень хорошо откатали ритм-танец, остановившись в нескольких сотых от четвёртого места. Хотели навязать борьбу в произвольной, но были некоторые мелочи, за что судьи их и покарали. В итоге опустились чуть ниже. Но это первые Олимпийские игры у Степановой и Букина. Мы будем надеяться, что ребята продолжат свою карьеру и вот как раз в следующем Олимпийском цикле будут стопроцентными лидерами, которые будут вести Россию только вперёд на самые высокие места на пьедестале», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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