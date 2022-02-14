Хореограф Тутберидзе отреагировал на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира ОИ

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Неделю вся страна не спит! Неделю весь мир молится. Сегодня все счастливы. Давай, девочка наша, лети, ангел, лети!» — написал Железняков в своём «инстаграме».

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