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Этери Тутберидзе опубликовала фото Дэвис и Смолкина с Олимпиады, добавив эмодзи

Этери Тутберидзе опубликовала фото Дэвис и Смолкина с Олимпиады, добавив эмодзи
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала фото в своём «инстаграме» после выступления её дочери Дианы Дэвис в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, заняла 14-е место на дебютных для себя Играх. Тренером пары является Игорь Шпильбанд.

Этери опубликовала фото пары и добавила эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

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