Боброва оценила дебютное выступление Дэвис и Смолкина на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала выступление танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Дэвис и Смолкин заняли 14-е место по сумме двух прокатов.

«Конечно же, отдельные слова благодарности за прекрасное катание нашей молодой паре — Диане и Глебу. Ребята достойнейшим образом представили себя и закончили свой личный турнир на 14-м месте. Для дебютантов это очень даже неплохо. Уверена, их фамилии в следующие четыре года увидим на пьедесталах почёта на разных соревнованиях. Будем за ними пристально следить, потому что это будущее нашего фигурного катания», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.