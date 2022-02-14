Тарасова отреагировала на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, было официально объявлено, что она сможет выступить в личном первенстве.

«Ура! Я счастлива! Теперь она должна собраться. Уверена ли, что Камила сможет справиться с давлением? Я уже ни в чём не уверена», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее на решение Спортивного арбитражного суда не отстранять российскую фигуристку от соревнований на Олимпиаде отреагировала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.