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Тарасова отреагировала на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде

Тарасова отреагировала на решение CAS допустить Валиеву до личного турнира на Олимпиаде
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, было официально объявлено, что она сможет выступить в личном первенстве.

«Ура! Я счастлива! Теперь она должна собраться. Уверена ли, что Камила сможет справиться с давлением? Я уже ни в чём не уверена», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее на решение Спортивного арбитражного суда не отстранять российскую фигуристку от соревнований на Олимпиаде отреагировала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства.

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