Блогер Фран резко отреагировала на решение CAS допустить Валиеву к участию в Олимпиаде

Спортивный блогер Фран резко отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой и допустить 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я извиняюсь, но когда весь пьедестал через пару дней будет занят несовершеннолетними ученицами Тутберидзе, но что, чёрт возьми, делать нам? Хлопать, потому что оскорбительные тренерские методы вновь победили? Притворяться, будто мы не знаем, что они, возможно, на допинге? Праздновать четверные прыжки, которые стали возможны благодаря голоданию?» — написала Фран в своём «твиттере».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.