Олимпийский комитет Канады выразил крайнее разочарование решением CAS по делу Валиевой

Олимпийский комитет Канады (COC) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Ситуация, сложивашяся в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов. Олимпийский комитет Канады полностью привержен чистоте спорта, и мы твёрдо верим, что никому, кто имеет дело с допингом или другими коррупционными практиками, нет места в олимпийском движении.

Олимпийскому комитету Канады не было разрешено официально участвовать в процессе, но мы внимательно следим за деталями дела и делаем всё возможное, чтобы обеспечить защиту интересов канадских фигуристов и всех чистых спортсменов. Хотя мы верим, что решение CAS было результатом справедливого процесса, мы крайне разочарованы этим результатом», — отмечается в заявлении главы COC Триши Смит.

Напомним, ранее Валиева завоевала золотую медаль на командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Места со второго по четвёртое заняли США, Япония и Канада соответственно.

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