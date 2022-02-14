Олимпийская чемпионка Тара Липински: категорически не согласна с решением по Валиевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1998 года, американка Тара Липински выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летеней спортсменки дала положительный результат.
«Я категорически не согласна с этим решением. В конце концов, положительный тест был. У меня даже не возникает вопросов — её не должны допускать к соревнованиям. Вне зависимости от возраста или сроков теста / результатов. Я уверена, что это оставит шрам на нашем виде спорта», — приводит слова Липински Reuters.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 14 февраля 2022
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:35
-
12:33
-
12:32
-
12:20
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
12:06
-
12:02
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:54
-
11:52
-
11:46
-
11:45
-
11:44
-
11:43
-
11:40
-
11:35
-
11:31
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:18
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:55
-
10:40