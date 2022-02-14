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Олимпийская чемпионка Тара Липински: категорически не согласна с решением по Валиевой

Олимпийская чемпионка Тара Липински: категорически не согласна с решением по Валиевой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1998 года, американка Тара Липински выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летеней спортсменки дала положительный результат.

«Я категорически не согласна с этим решением. В конце концов, положительный тест был. У меня даже не возникает вопросов — её не должны допускать к соревнованиям. Вне зависимости от возраста или сроков теста / результатов. Я уверена, что это оставит шрам на нашем виде спорта», — приводит слова Липински Reuters.

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Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
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