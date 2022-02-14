Джонни Вейр: у Валиевой был положительный тест. Её нельзя допускать сражаться с «чистыми»

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«Я не могу одобрить это решение. Был положительный тест. Спортсмен, который сдал положительный тест, по своей вине или нет, вне зависимости от возраста и времени сдачи теста/результата не должен быть допущен к соревнованиям с чистыми спортсменами», — написал Вейр в своём «твиттере».

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