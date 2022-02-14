В Министерстве спорта выступили с заявлением после решения CAS по делу Валиевой

Министерство спорта опубликовало официальное заявление по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке соревноваться на Олимпиаде в Пекине (Китай)



«Министерство спорта Российской Федерации приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял единственно верное и справедливое решение – допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине.



Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов. Камиле нет 16 лет, она имеет статус «защищённого лица», CAS объективно счел, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред.



Мы очень рады, что Камила Валиева сможет выступить в личном олимпийском турнире в Пекине. Наша спортсменка, мировая рекордсменка, безусловно этого заслуживает. В командных соревнованиях Камила показала восхитительное катание, которое покорило весь мир, стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.



Мы желаем Камиле большого успеха в личных соревнованиях. Вся страна болеет за неё и всю нашу сборную! Уверен, наша поддержка поможет ей добиться новых блестящих побед», — сказал глава Министерства спорта России Олег Матыцин.

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