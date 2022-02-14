Глава USADA: уже шестые ОИ подряд Россия захватывает соревнования. Валиеву подвели русские

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля.

«К сожалению, в любом случае уже шестые Олимпийские игры подряд Россия захватывает соревнования и крадёт момент у чистых спортсменов и публики.

В дополнение к спортсменам и общественности, эта молодая спортсменка была ужасно подведена русскими и глобальной антидопинговой системой, которая несправедливо ввергла её в этот хаос», — приводит слова чиновника Reuters.

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