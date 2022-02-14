«Наш ребёнок заслуживал этого». Немов — о решении допустить Валиеву до личного турнира ОИ

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов признался, что решение Спортивного арбитражного суда о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине вызвало у него бурю эмоций.

«Эмоции зашкаливают. Наш ребёнок действительно заслуживал этого решения. Камила является одной из сильнейших фигуристок планеты, но мы ждали подтверждения, потому что на Олимпиаде может быть всё. Слава богу, произошёл такой исход этой нелепой ситуации, которого весь мир ждал с замиранием сердца.



Можно ли сказать, что это победа России? Отчасти — да. Давайте всё-таки дождемся соревнований — и тогда скажем, что это будет полноценная победа. Будем молча смотреть, как человек профессионально выполняет свою работу. Сейчас самое главное — поболеть за Камилу. Дать ей возможность сделать своё дело, которому она посвятила маленькую, но такую насыщенную жизнь.



Данная ситуация должна, наоборот, усилить силу воли Камилы — для того, чтобы доказать: «Вы говорите что угодно, а мне нужно сделать то, что мы с тренером планировали». Задача спортсменов — делать своё дело от начала и до конца, всё остальное — потом», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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