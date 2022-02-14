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Ирина Слуцкая — Камиле Валиевой: отряхнулась и пошла дальше с гордо поднятой головой

Ирина Слуцкая — Камиле Валиевой: отряхнулась и пошла дальше с гордо поднятой головой
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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала решение CAS о допуске к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине российской фигуристки Камилы Валиевой. Апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения 15-летней спортсменки были отклонены.

«Ура! Друзья, это победа! Для Камилы это уже вторая победа на Олимпиаде в Пекине! Бог любит троицу, поэтому с нетерпением ждём третью. Желаю Камиле удачи и блестящего проката. Отряхнулась и пошла дальше с гордо поднятой головой и высочайшим результатом. Ведь в этом у Камилы нет конкурентов», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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