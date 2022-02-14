Фетисов поддержал идею сделать Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Бывший российский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением об инициативе назначить фигуристку Камилу Валиеву знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.



«Как мне идея сделать ее знаменосцем на закрытии игр? Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее стало известно, что фигуристка стала положительный допинг-тест на чемпионате России в конце 2021 года.

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