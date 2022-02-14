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Фетисов поддержал идею сделать Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Фетисов поддержал идею сделать Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
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Бывший российский хоккеист Вячеслав Фетисов поделился мнением об инициативе назначить фигуристку Камилу Валиеву знаменосцем российской сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине (Китай). Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменке участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

«Как мне идея сделать ее знаменосцем на закрытии игр? Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что фигуристка стала положительный допинг-тест на чемпионате России в конце 2021 года.

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