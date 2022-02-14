Американская журналистка назвала «пощёчиной» решение CAS по Камиле Валиевой
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Американская журналистка Кристи Бреннан прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда допустить к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву. Ранее был подтверждено, что допинг-проба 15-летеней спортсменки дала положительный результат.
«Думаю о Кэти Ледеки, Майкле Фелпсе, Мишель Кван и многих других, которые так усердно трудились ради чистого спорта. Решение по Камиле Валиевой — какая же это пощёчина для них и для многих других, которые не обманывают», — написала журналистка в своём «твиттере».
Короткую программу женщины представят завтра, 15 февраля, произвольную — в четверг, 17 февраля.
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