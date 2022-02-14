Хореограф Ришо после дела Валиевой заявил, что несовершеннолетние не должны соревноваться

Известный хореограф Бенуа Ришо отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительную допинг-пробу. Ришо не согласился с формулировкой CAS, который принял решение, исходя из того, что Валиева является «защищённой персоной» (несовершеннолетней).

«Если несовершеннолетние не могут быть привлечены к ответственности, то они не должны участвовать в соревнованиях», — написал Ришо в своём «твиттере».

Напомним, что Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России в конце декабря 2021 года.

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