Хореограф Ришо после дела Валиевой заявил, что несовершеннолетние не должны соревноваться
Поделиться
Известный хореограф Бенуа Ришо отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительную допинг-пробу. Ришо не согласился с формулировкой CAS, который принял решение, исходя из того, что Валиева является «защищённой персоной» (несовершеннолетней).
«Если несовершеннолетние не могут быть привлечены к ответственности, то они не должны участвовать в соревнованиях», — написал Ришо в своём «твиттере».
Напомним, что Валиева сдала положительный допинг-тест на чемпионате России в конце декабря 2021 года.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
14:02
-
13:58
-
13:57
-
13:53
-
13:48
-
13:47
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:14
-
13:13
-
13:13
-
13:09
-
13:02
-
13:02
-
12:58
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:35
-
12:33
-
12:32
-
12:20
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:12
-
12:06
Партнерский контент